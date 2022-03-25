Almanya vatandaşlarına 15 milyar euro dağıtacak

SPD, Yeşiller ve Liberaller'den oluşan hükümet, halkı ve ekonomiyi “kısa vadede ve sınırlı bir süre için korumak” amacıyla hazırlanan paketi onayladı.

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, pakette hemen her kesime destek olacağını belirtti.

İŞTE DAĞITILACAK YARDIMLAR

Hazırlanan pakete göre, Almanya'da yaşayanlar şu yardımlardan yararlanacak;

– Her vergi mükellefine bir kereye mahsus 300 euro'luk ödeme. Maaşlı çalışanların bu parası maaş bordrosunda görülecek.

– Çocuk parası alan ailelere, her çocuk başına ve bir defalığına 100 Euro ek destek.

– Ekonomik olarak zorda olup da sosyal yardım alanlara, bir defalığına 200 Euro'luk yardım.

– Herkese akaryakıt yardımı. Dizel yakıtta 14 Cent, benzinde 30 Cent'lik indirim. İndirim süresi 3 ay.

– Şehir içi ya da bölge ulaşımında tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, aylık bilet fiyatı sadece 9 Euro olacak. Böylece, Almanya tarihinde görülmemiş derecede ucuz bir toplu taşıma hizmeti verilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE GÜNDEMDE

Bunun dışında, evlerini yenilenebilir enerji ile ısıtanları ek destek de tartışılıyor.

Yeşiller, 1 Ocak 2024'ten itibaren evlerin yüzde 65'inin, yenilenebilir enerji ile ısıtılmasını öngörüyor. Bu konuda, yeni kurulan ısıtma sistemlerine ağırlık verilecek. Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti ise, bunu hiç de gerçekçi bulmadıklarını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



25/03/2022 10:11