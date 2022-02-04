Almanya ve Fransa liderleri Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Rusya’nın ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri teklifi ve Ukrayna sınırındaki gerilim, dünya gündeminin ilk sırasında yerini korurken, Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 7 Şubat’ta Rusya’ya, 8 Şubat’ta da Ukrayna’ya gideceği bildirildi.

28 ve 31 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, geçtiğimiz çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya’ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti. Macron, “Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelere devam edeceğim. Gelişmelere bağlı olarak herhangi bir zamanda Rusya’ya seyahat edebilirim” demişti. Macron ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de dün telefonda görüşmüştü.

SCHOLZ DA RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETİ YAPACAK

Benzer bir haber de Almanya’dan geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Moskova’yı ziyaret gerçekleştireceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi. Açıklamada, “Görüşmede Rusya’nın sunduğu uzun vadeli ve yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanması ve Ukrayna ihtilafının çözümünün yanı sıra uluslararası gündeme dair güncel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor” denildi.

Kremlin’in duyurusundan Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Buechner da Scholz’un programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Başbakan, 14 Şubat’ta Kiev’e, 15 Şubat’ta Moskova’ya gidecek” bilgisini paylaştı. Buechner, “İkili ilişkilerin yanı sıra güvenlik sorunları da dahil olmak üzere uluslararası meseleler de ele alınacak” dedi.

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04/02/2022 18:17