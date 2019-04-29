Almanya ve Fransa'dan Batı Balkanlar mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Merkel ise Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı öncesi ortak basın açıklamasında bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi. Merkel toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.

Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de "Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa'nın çıkarınadır." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi.