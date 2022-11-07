Almanya ve Güney Kıbrıs, savunma iş birliği konusunda anlaştı

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün GKRY'yi ziyaret ederek Rum mevkidaşı Petridis ile görüştü.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in daha yakın iş birliği konusunda anlaştıkları bildirildi.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht, beraberinde bazı Alman milletvekilleri ile pazar günü GKRY’yi ziyaret ederek Rum mevkidaşı Petridis ile görüştü.

Rum basını, ziyareti ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. Basının karşısına çıkan iki bakan da görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Doğu Akdeniz’deki durum ve savunma sanayi anlamında iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularını ele aldıklarını açıkladı.

Rum Bakan Petridis, toplantıda Lambrecht’e Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu aktardığını söyledi. Petridis, Lambrecht’e 2006 yılından bu yana GKRY’de üslenen Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) çerçevesinde deniz gözetiminden sorumlu Alman müfrezesine desteklerini iletti.

GKRY’nin UNIFIL’e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lambrecht de GKRY ile savunma alanında iş birliğini daha da yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

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07/11/2022 19:32