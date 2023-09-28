Almanya ve İtalya dışişleri bakanları Berlin’de düzensiz göç konusunu görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği’ndeki (AB) düzensiz göç sorununu ele aldı.

Baerbock, başkent Berlin’de Tajani ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB’nin göç politikasının içişleri bakanları tarafından Brüksel’de de görüşüldüğüne işaret eden Baerbock, son dönemde Lampedusa’daki duruma odaklanıldığını ve göçmenlerle dolu botların yer aldığı görüntüleri herkesin gördüğünü belirtti.

Baerbock, bu yıl en az 2 bin 300 kişinin Akdeniz’de hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Akdeniz'de ölmek, asla normalleşmemeli, Avrupa'nın günlük yaşamının bir parçası haline gelmemeli." dedi.

İtalya sahil güvenliğine, insanları boğulmaktan kurtardığı için teşekkür eden Baerbock, düzensiz göçmenleri gemilerle kurtaran sivil toplum kuruluşlarının da (STK) Akdeniz’de hayat kurtarma görevi üstlendiğini belirtti.

Düzensiz göçmenlerin geldiği ülkelerle anlaşmalar yapılmalı

Baerbock, Avrupa’da göç ve sığınmacı konularında net kurallara dayalı düzenin ve etkili süreçlerin olduğu bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Avrupa ortak iltica sisteminin şimdi gelmesi lazım." diye konuştu.

Ortak iltica sistemi konusunda bir çözüme ulaşmak istediklerini belirten Baerbock, Alman hükümetinin Brüksel’de son birkaç saat içinde yapılan yoğun müzakerelerde bazı noktaları uzlaşmaya dahil ettiğini aktardı.

Baerbock, AB ülkelerinin ortak iltica sisteminde anlaşmasının ardından Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu ile yapılacak görüşmelerle bunun sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Düzensiz göçmenlerin geldiği ülkelerle anlaşmalar yapılması ve Avrupa’da iltica hakkı olmayanların geri gönderilmelerinin hızlandırılması" gerektiğini kaydetti.

İnsan kaçakçılarına karşı güçlü tedbirler alınması lazım

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise hem Akdeniz’den hem de Balkanlardan Avrupa’ya gelen düzensiz göçmenler konusunu derinlemesine ele aldıklarını söyledi.

Tajani, İtalya’nın Almanya ile düzensiz göç konusunda ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Savaştan, açlıktan, yoksulluktan ve hastalıklardan kaçanların sömürülmesini engellemek gerektiğini kaydeden Tajani, "Bu bakımdan insan kaçakçılarına karşı güçlü tedbirler alınması lazım.” dedi.

Tajani, düzensiz göçmenlerin geldiği ülkelerle anlaşmalar yapılması, göç sorununu çözmek için Afrika kıtasına yatırım yapılarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Hayat kurtarılmasının önemli olduğunu ve kimsenin STK’lere karşı olmadığını belirten Tajani, güvenli limanlar yakın olduğu için göçmenlerin İtalya’ya çıktığını, ancak ülkesinin "yasa dışı göçmenleri çeken bir mıknatıs" haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

Tajani, düzensiz göçmenlerin çoğu zaman başka ülkelere gitmek istediğini savundu.