Almanya vetonun kaldırılmasını yeniden gündeme getiriyor… Değişiklikler Güney Kıbrıs açısından önemli…

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Berlin’in Avrupa Birliği'ndeki (AB) karar alma yöntemindeki değişikliğin ele alınması için, özel bir AB toplantısı düzenlemek istediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Vetonun Kaldırılması İçin Alman Oyunları- Dengenin Bozulmasını İstiyor” başlıklarıyla yer verdiği bir haberinde, Almanya'nın vetonun kaldırılmasını yeniden gündeme getirdiğini ve Aralık’taki Avrupa Konseyi toplantısından önce Berlin’de özel bir toplantı düzenlemeye hazırlandığını yazdı.

Berlin’in son günlerde, birkaç yıldır çok tartışılan bir konu olan Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin sahip olduğu veto hakkının kaldırılması konusunu yeniden gündeme getirmeye çalıştığını yazan gazete, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, AB’nin karar alma yönteminin değişmesi konusunu yeniden gündeme getirdiğini ve bunun Polonya ile Macaristan’ın büyük tepkisine neden olduğunu belirtti.

Gazete, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok ülkenin, büyüklüğünden bağımsız olarak, AB’nin üye devletlerinin tümünün sahip olduğu veto hakkının kaldırılması ihtimaline başından karşı olduklarını da kaydetti.

Esasında, Almanya’nın istediği şeyin AB kararlarının oy çokluğuyla alınması, yani oy birliğinin kaldırılması ve veto hakkının üye devletlerin elinden alınması olduğuna işaret eden gazete, Berlin’in bu hedefe yönelik olarak, Aralık’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısından önce gerekli reformların nasıl ileriye götürüldüğünün uzun uzadıya tartışılması ve AB’nin karar alma mekanizmasında değişiklik yapılmasıyla ilgili bir sonraki adımların belirlenmesi için, Avrupa’yla ilgili bir toplantıya ev sahipliği yapmak için inisiyatif üstlendiğine işaret etti.

Almanya’nın ve bazı diğer devletlerin bu önemli değişikliği AB’nin uluslararası rolünün güçlenmesiyle ilişkilendirdiklerini kaydeden gazete, ancak bazı üye devletlerin bu hareketlere kuşkuyla baktıklarını ve AB’nin güçlü ülkelerinin AB içerisindeki tüm oyunu kendi menfaatleri ve amaçları doğrultusunda belirleyeceklerini düşündüklerini iletti.

-Değişiklikler Güney Kıbrıs açısından önemli

Söz konusu değişikliklerin Güney Kıbrıs açısından öneme sahip olduğunu da yazan gazete, vetonun kaldırılmasının Güney Kıbrıs’ı kayıtsız bırakmayacak bir konu olduğunu, çünkü bu tarz bir gelişmenin Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde sahip olduğu güçlü bir kartı kaybetmesiyle sonuçlanacağını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bu kartı, örneğin Türkiye aleyhinde kararlar alınması gibi kendi meseleleriyle ilgili olarak doğrudan kullanamamış olsa da, bunun bugünkü koşullar altında AB’nin satranç tahtasında kendi hamlelerini yapabilmesine olanak tanıyan bir koz olduğunu vurguladı.

Buna paralel olarak, Güney Kıbrıs’ın AB’deki ortaklarının akıllarının bir köşesinde her daim, Rum tarafının kararları engelleyebileceği ihtimalinin bulunduğunu da yazan gazete, bunun Türkiye’yle ilgili tartışmalar gibi kritik meselelerin yönetilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Vetonun kaybedilmesi durumunda olguların değişeceğini ve Güney Kıbrıs’ın otomatik olarak elindeki güçlü kartı kaybedeceğini yineleyen gazete, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde Türkiye karşısında sahip olduğu karşılaştırmalı avantajı kaybedeceğini belirtti.

Öte yandan Türkiye’nin, böyle bir gelişme yaşanması durumunda, AB içerisindeki güçler dengesinin olumsuzdan olumluya dönebileceğini çok iyi bildiğine işaret eden gazete, Ankara’nın her durumda (Güney Kıbrıs’ı ima ederek) Avrupa-Türk meselelerinin hiçbir devletin tutsağı olmaması gerektiğini yinelemesinin tesadüf olmadığı yorumunda bulundu.

Vetonun kaldırılması konusunun birkaç yıldır Avrupa’daki tartışmalarda yer aldığını yazan gazete, konunun bir yıl önce Ukrayna meselesi ve AB’nin Rusya aleyhinde ek yaptırımlar uygulanmasına devam etme çabasının ardından çok daha yoğun bir şekilde gündeme geldiğini ekledi.