Almanya yeni yıla 22 bin 924 yeni Kovid-19 vaka sayısıyla girdi

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 924 koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 553 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nün son verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 924 Kovid-19 vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 1 milyon 742 bin 661’e yükseldiği kaydedildi.

Enstitü, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 553 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısının ise 33 bin 624’e yükseldiğini belirtti.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 350 bin 800 kişinin iyileştiği Almanya’da, aktif Kovid-19 taşıyan kişi sayısının 358 bin 300 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri halk ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik Almanya genelinde başlayan aşı kampanyasında 131 bin 626 kişinin aşılandığı açıkladı.

Almanya’da bu zamana kadar 34 milyon 801 bin 593 test yapıldı ve 1 milyon 742 bin 661 pozitif vaka tespit edildi.

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01/01/2021 11:34