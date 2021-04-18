Almanya’da 19 bin yeni Covid-19 vakası
18/04/2021
Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Robert Koch Enstitüsü, güncel corona virüsü verilerini açıkladı. Yapılan açıklmada ülkede son 24 saat içerisinde 19.185 insanda corona virüsü tespit edildi.
Bu artış ile birlikte ülkedeki toplam corona virüsü vaka sayısı 3..142.262’ye çıktı. Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 67 insanın corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede corona virüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 79.914’e çıktı.