Almanya'da 2 milyon euroluk hayali eldiven dolandırıcılığı

Almanya’da corona virüs salgınını istismar ederek piyasaları dolandıran bir kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık, şüphelinin dolandırdığı 2 milyon euroyu Türkiye'ye havale ederek parayı burada çektiğini açıkladı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Albstadt kenti savcılığı pazartesi günü yaptığı açıklamada 31 yaşındaki şüphelinin tıbbi eldiven satma vaadiyle piyasalardan 2 milyon euro dolandırdığını kaydetti.



Savcılık iddianamesinde, şüphelinin corona virüs pandemisi yüzünden 2020 ilkbaharında artan tıbbi malzeme ve donanım ihtiyacını suistimal ettiği belirtildi.



İddianamede, şüphelinin Almanya'daki bir şirketle 550 bin adet tıbbi eldiven satışı için 4 milyon 300 bin euroluk sözleşme yaptığı, ürün teslimatından önce de söz konusu meblağın yarısını peşinat olarak aldığı belirtilerek, "Bununla birlikte, şüpheli hiçbir zaman koruyucu eldivenlere sahip değildi, kendisi sadece iki milyon euroyu aşan peşinatla ilgiliydi" ifadesine yer verildi.



PARAYI TÜRKİYE'YE HAVALE ETTİ

Savcılık, şüphelinin hiçbir zaman sahip olmadığı tıbbi eldivenlerin satışına dair 2 milyon eurodan fazla peşinatı Türkiye'ye havale ettiğini, orada eşiyle birlikte bu parayı çektiğini belirterek, muhtemelen hakkında çıkan uluslararası yakalama kararı üzerine Türkiye'de tutuklanmaktan endişelenerek Almanya’ya geri döndüğünü kaydetti.



Şüphelinin eşi hakkında da suça iştirak ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.



İddianamede ayrıca zanlının daha önce de piyasaları FFP3 tipi koruyucu maske satma vaadiyle dolandırmaya teşebbüs ettiği kaydedildi.



Savcılık, şüphelinin gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunan bir tabanca, uyuşturucu madde ve bir miktar nakit para ile otomobile de el konulduğunu bildirdi.



Şüpheli hakkında dolandırıcılık suçlamasının yanı sıra ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucuyla mücadele yasasını ihlal etmek suçlamalarından dolayı da dava açılacağı belirtildi.



Südwestpresse gazetesi ise şüphelinin Türkiye'de de bir ortağı olduğu ve hayali tıbbi eldiven yolsuzluğunu bu kişiyle birlikte gerçekleştirdiği iddiasına yer verdi. Şüphelinin dolandırdığı meblağın büyük bölümünün akıbeti ise bilinmiyor.

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12/01/2021 10:01