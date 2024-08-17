Almanya'da 2015 yılında kapatılan nükleer enerji santrali yıkıldı

Almanya'da dokuz yıl önce üretimin durdurulduğu Grafenrheinfeld ilçesindeki nükleer enerji santrali yıkıldı.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre normalde santrale ait 143 metrelik iki soğutma kulesinin cuma günü yerel saatle 17.30'da yıkılması bekleniyordu.

Fakat nükleer enerji destekçisi bir eylemcinin yıkımı protesto etmek amacıyla santraldeki direklerden birine tırmanması nedeniyle 17.30'da yapılacağına 20.00'ye ertelendi.

Polis Sözcüsü Denis Stegner, adı açıklanmayan eylemcinin kendisini yerden 10 metre yükseklikteki bir direğe zincirlediğini ve polis tarafından karakola götürülmeden önce onu kurtarabilmek için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

Güney Bavyera eyaletindeki Grafenrheinfeld ilçesinde bulunan nükleer enerji santralinin inşaatına 1975'te başlanmış, 1982'de faaliyete geçilmişti. Tesis, aynı zamanda Almanya'nın en eski nükleer enerji santrallerinden biri olarak biliniyordu.

Ancak nükleer enerjiden uzaklaşma politikalarının bir sonucu olarak 2015'te kapatıldı.

Dönemin Çevre Bakanı Barbara Hendricks, santralin kapatılması hakkında "Nükleer enerjiden vazgeçtiğimize dair gözle görülür bir işaret," yorumunu yapmıştı.

Hendricks, "Üretimin durduğu her nükleer enerji santrali, olası çevre risklerini azaltmakta ve enerji arzımızın yeniden düzenlenmesinde bizi bir adım ileriye taşımaktadır." demişti.

Diğer taraftan Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) eski başkanı Ulrich Grillo, kapatılan her santralin “ekonomiye olumsuz etkileri olacağını” savunuyor. Yerel medyaya konuşan Grillo, "Bir santral devre dışı bırakıldığında, bölgesel olarak arz güvenliğini sağlamak daha zor hale gelir." dedi.

Almanya, "Energiewende" (Enerji Dönüşümü) stratejisi kapsamında 2050 yılına kadar elektrik arzının yaklaşık yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Bu stratejinin gerçekçi olmadığını düşünenler de var. Grafenrheinfeld'deki tesis faaliyetteyken, Bavyera bölgesindeki elektrik arzının yüzde 11'i buradan karşılanıyordu.

Grafenrheinfeld Belediye Başkanı Christian Keller, 30 saniyede yıkımı gerçekleştirilen iki soğutma kulesi için, "Kendimi bildim bileli buradalar. Onlar önemli bir simgeydi. Bizim için her zaman sembol oldular." ifadelerini kullandı.

Yıkımı gerçekleştiren ekibin lideri Matthias Aron, 55 bin tonluk beton molozla soğutma kulelerinin altındaki havuzların doldurulacağını söyledi.