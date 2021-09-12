Almanya'da 21 yılda 23 terör saldırısı engellendi

Federal İçişleri Bakanı Seehofer Almanya'da güvenlik makamlarının 2000 yılından bu yana 23 terör saldırısını engellediğini söyledi

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir açıklama yapan Seehofer Almanya'da terör saldırısı tehlikesinin ise ortadan kalkmadığını söyledi. Seehofer "Terör saldırılarına engel olduk ama bir saldırı tehlikesi bugün de sürüyor" dedi.

2 BİNDEN FAZLA RADİKAL İSLAMCI TEHLİKELİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

Alman Tagesspiegel gazetesinin haberine göre Almanya'nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) ülkede özellikle tehlikeli olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısı 2 bini buluyor.

BfV Başkanı Thomas Haldenweg gazeteye yaptığı açıklamada "Bunlar istihbarat servisi olarak saldırı dahil potansiyel terör (eylemleri) beklediğimiz kişilerin hepsi" dedi.

İstihbarat servisinin belirlediği sayının polisin tehlikeli olarak sınıflandırdığı kişilerin sayısından fazla olduğunu söyleyen Haldenweg, BfV'nin tehlikeli kişileri bir cezai durum oluşmadan önce de riskli olarak sınıflandırabildiğini söyledi.

Alman polisinin gazeteye verdiği sayılara göre ise ülkede tehlikeli olarak sınıflandırılan radikal İslamcıların sayısı 551. 536 kişi de "ilintili kişiler" yani potansiyel terör destekçisi olarak polisin kayıtlarında yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2021 15:40