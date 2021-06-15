Almanya’da 23 yılın doğum rekoru

Corona virüs pandemisi nedeniyle birçok ülke doğum oranlarında düşüş yaşadığını açıklarken, Almanya son 23 yılın en yüksek doğum oranına ulaşıldığını açıkladı.

İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında doğum oranlarının yüzde 10 arttığı bildirilirken 65 bin 903 doğum gerçekleştiği aktarıldı.

Ülkede 1998 yılından bu yana ilk kez 65 binden fazla doğum görüldüğü bildirilirken, İstatistik Ofisi, corona virüsün ilk dalgasından daha fazla etkilenen komşu ülkeler İspanya, Fransa veya Belçika’da doğum oranlarının sabit kaldığını bildirdi.

Almanya’da daha önce yapılan açıklamada, 2020 yılında doğum oranlarının yüzde 0,6 düştüğü bildirilmiş, 2021’in ilk ayında ise sabit kaldığı açıklanmıştı.

ÇİN VE ABD REKOR DÜŞÜŞ BİLDİRMİŞTİ

Daha önce yapılan açıklamalarda birçok ülke doğum oranlarında düşüşler olduğunu bildirmiş, Çin geçen yıl doğum oranlarının yüzde 18 düşerek 1961 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirmişti.

ABD’de de doğum oranları yüzde 4 düşüş göstermiş, 1979 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Bu habere tepkiniz:



15/06/2021 15:18