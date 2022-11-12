Almanya'da aralarında akrabalık ilişkisi olan 4 kişi ölü bulundu

Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Weilheim beldesinde aralarında akrabalık ilişkisi olan 4 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Polis dün meydana gelen olayda ölenlerden iki kadının evlerinde, bir erkeğin evin bahçesinde, diğer erkeğin ise 2,5 kilometre uzaklıktaki bir parkta bulunduğunu açıkladı.

Alman medyası da ölenlerin iki kız kardeş ve kocaları olduğu bilgisini paylaştı.

Polisin 60 yaşındaki erkeğin, diğer 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği varsayımından hareket ettiği belirtildi.

Polis sözcüsü Alexander Huber, ölen kadınlarda herhangi bir kurşun yarası olmadığını, ölüm sebebinin otopsi ile belli olacağını bildirdi.

Münih savcılığının olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

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12/11/2022 14:25