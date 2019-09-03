Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sürüyor

Almanya'da İslam karşıtı aşırı sağcı "Almanya için Alternatif " (AfD) partisi kurulduktan sonra girdiği her seçimde oylarını yükseltmeye devam ediyor.

Hafta sonu Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 27,5'lik oy oranıyla şimdiye kadarki en yüksek oya ulaşan AfD'nin bu başarısı, ülkede aşırı sağın yükselişini gözler önüne serdi.

2013'te kurulan AfD, aynı yıl düzenlenen genel ve Hessen Eyalet Meclisi seçiminde yüzde 5'lik seçim barajını geçemeyerek meclise giremedi.

Aşırı sağcı parti, ilk seçimlerindeki tablonun aksine, 2014'teki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 7,1 oyla 7 milletvekili çıkarmayı başardı.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde, batıdakilerden daha güçlü olduğu gözlenen AfD, 2014'teki Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 10,6 oya ulaştı.

AfD, daha sonra ülkenin doğusundaki diğer 5 eyalette yapılan seçimlerde de başarı grafiğini yükseltti.

2016'da Berlin'de yüzde 14,2, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 20,8 ve Saksonya-Anhalt eyaletinde yüzde 24,3 oy alan AfD, pazar günü yapılan Saksonya Eyalet Meclisi seçiminde elde ettiği yüzde 27,5'lik oyla şimdiye kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

AfD, aynı gün yapılan Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde de oyların yüzde 23,5'inin sahibi oldu.

BATI EYALETLERİN HEPSİNDE MECLİSE GİRDİ

Bu arada AfD, son 4 yılda ülkenin batı eyaletlerinde yapılan eyalet meclisi seçimlerde doğu eyaletlerinde olduğu kadar yüksek oy alamasa da eyalet meclislerine temsilci göndermeyi başardı.

2015'te Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 6,1 ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde de yüzde 5,5 oy alarak buradaki meclislerde temsil edilen AfD, 2016'da Rheinland Pfalz'ta gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını ve Baden-Württemberg'de de yüzde 15,1'ini aldı.

AfD, 2017 seçimlerinde de sırasıyla Saarland'da yüzde 6,2, Schleswig-Holstein'da yüzde 5,9, Kuzey-Ren Vestfalya'da 7,4, Aşağı Saksonya'da yüzde 6,2 oy oranına ulaşırken 2018'de Bavyera'da yüzde 10,2 ve Hessen eyaletinde de yüzde 13,1 oranında oyun sahibi oldu.

OYLARI İKİ ÜÇ KAT ARTTI

İlk girdiği seçimde barajı geçemeyen AfD, 2017 genel seçimlerinde oylarını 3 kat artırarak 94 vekil çıkardı.

2013'teki Hessen Eyalet Meclisi seçiminde yüzde 4,1 oy alan AfD aynı eyalette 2018'de oylarını 3 kat artırarak yüzde 13,1'e ulaştı.

Pazar günü yapılan Saksonya ve Brandenburg seçimlerinde de AfD'nin oylarındaki ciddi artış, aşırı sağın ülkedeki yükselişini ortaya koydu.

2014'te yüzde 9,7 oy aldığı Saksonya'da oylarını yüzde 27,5'e çıkaran AfD, yine 2014'te yüzde 12,2 oy aldığı Brandenburg'da da oy oranını yüzde 23,5'e yükseltti.

GENÇLER, ORTA YAŞLILAR VE ERKEKLERDEN OY ALIYOR

Infratest Dimap kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anket, AfD'ye en çok gençler, orta yaşlılar ve erkeklerin oy verdiğini ortaya koydu.

Saksonya eyaletinde yapılan ankete göre, 18-24 yaş grubunun yüzde 21'i, 35-44 yaş grubunun yüzde 29'u ve 45-59 yaş grubunun yüzde 33'ü AfD'yi destekliyor.

Alman İkinci Televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan bir başka araştırma da ise AfD'ye daha çok erkelerin oy verdiği belirtildi.

Saksonya eyaletinde erkeklerin yüzde 33'ü AfD'ye oy verdiğini ifade ederken kadınlarda bu oran, yüzde 22'de kaldı.

AfD'nin ayrıca daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemli bir kısmını harekete geçirerek kendisine oy vermesini sağladığı kaydedildi.