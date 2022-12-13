Almanya'da aşırı sağcı hükümlü, 2 gardiyanı rehin aldı
13/12/2022
Almanya'da aşırı sağcı hükümlü, kaldığı cezaevinde görevli iki gardiyanı alıkoydu. Yaklaşık 1 saat süren müdahale soncu gardiyanlar kurtarıldı. Saldırganın müebbet hapse mahkum edilmiş 30 yaşındaki Stephan Balliet olduğu açıklandı.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg Hapishanesi'nde yatan aşırı sağcı, iki gardiyanı rehin aldı.
Diğer gardiyanların yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu gardiyanlar kurtarıldı.
Hükümlünün elinden kurtarılan iki gardiyanın sağlık durumu iyi.
Saldırgan hükümlünün müebbet hapse mahkum edilmiş 30 yaşındaki Stephan Balliet olduğu açıklandı.
Sinagog saldırısı
Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nı kutladığı sinagoga saldırmak istemiş ancak içeri giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldürmüştü.
Balliet, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.