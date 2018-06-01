Almanya'da aslan ve kaplanlar hayvanat bahçesinden kaçtı

Almanya'nın Lünebach kentindeki hayvanat bahçesinden 2 aslan 2 kaplan, 1 tane de jaguarfirar etti.

Yerel yetkililer tarafından basına yapılan açıklamada hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurulduğu bilgisine yer verildi.

Sözcü Ansgar Dondelinger, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Aynı açıklamada kent sakinlerinin hayvanlar yakalanana kadar evlerinden çıkmaması uyarısına da yer verildi.

'Eifel' isimli özel hayvanat bahçesindeki firarın bölgedeki sel felaketi sonrası çitlerin zarar görmesi neticesinde yaşanmış olabileceği belirtiliyor.

Hayvanat bahçesinden ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eyalet polisi, çevredekileri evden çıkmamaları konusunda uyarırken, görülen yırtıcı hayvanların ihbar edilmesini istedi.

KOMŞU ÜLKELER DE ALARMA GEÇTİ



Lüksemburg ve Belçika sınırına yakın olan kentte yaşanan bu olay sonrası komşu ülkeler de alarma geçti