Almanya’da bir günde 1129 kişi corona kurbanı

Corona ile mücadelede geçmişteki başarısı örnek gösterilen Almanya'da, günlük vefat sayısı ilk kez 1000'i aştı ve dün itibariyle 1129 oldu.

Ölenlerin çoğu 80 ile 100 yaş arasındakiler. Günlük vaka sayısı ise 22 bin 459 olarak açıklandı. Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle, bazı kayıtların girilmesindeki gecikme yüzünden sayının düşük olduğu ve gerçek rakamın 30 binlerin üzerinde olacağı sanılıyor.

YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

Ülkenin her tarafında vakalar kırmızı alarm verdirirken, 5 Ocak'ta toplanacak hükümetin yeni corona kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, mevcut önlemlerin uzatılmasının da gündemde olduğunu duyurdu. Böylece, 2021 ilkbaharına ya da yaz başlarına kadar corona önlemlerinin sürebileceği sanılıyor.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2020 12:10