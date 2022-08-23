Almanya'da bir kadın kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı

Almanya'da orta yaşlı bir kadının kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladığı duyuruldu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaralayan Almanya'nın Bavyera eyaletindeki şüpheli kadın yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Bu habere tepkiniz:



23/08/2022 16:37