Almanya'da büyük grev: Ulaşım durma noktasına gelecek

Almanya'da en büyük iki ulaşım sendikasının grev kararı nedeniyle bugün ulaşımın durma noktasına gelmesi bekleniyor.

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27/03/2023

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Almanya'da büyük grev: Ulaşım durma noktasına gelecek

Almanya'da bu gece yarısından itibaren başlatılan ve 24 saat süreceği belirtilen grevden havaalanları, limanlar, demir yolları, otobüsler ve metrolar etkilenecek.

Sendikalar, üyelerinin ülke genelinde artan yaşam maliyetiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha yüksek ücretler talep ediyor.

Diğer kamu hizmeti sektörlerinde çok sayıda küçük grev oldu, ancak bugünkünün ülkede son on yıllardaki en büyük grev olması bekleniyor.

Greve katılan Verdi ve EVG sendikaları, Almanya'nın en büyükleri arasında yer alıyor.

Verdi, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil ediyor.

EVG ise Almanya'nın ulusal demir yolu işletmecisi olan Deutsche Bahn'da ve diğer otobüs şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışanı temsil ediyor.

27/03/2023 08:37
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TAGS: Almanya, büyük grev, Ulaşım
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