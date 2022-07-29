Almanya'da büyük tasarruf

Almanya’nın Hannover kenti, soğuk duşlara geçiş yaptı. Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapatan şehir, sıcak suyunu kapatan ilk büyük şehir oldu.

Almanya’nın kuzeyinde yer alan Hannover kenti ,enerji tasarrufu yapmak için yüzme havuzlarda, kamu binalarında, spor salonlarında ve buradaki duşlarda sıcak suyu artık vermeyeceğini açıkladı. Artık buralarda el yıkamak için bile sıcak su bulunmayacak.

Almanya karanlıklar altında

Enerji tasarrufu amacıyla halka açık çeşmeler bile kapatılıyor. Hatta belediye binası belediye binası da dahil olmak üzerere büyük binalar ve müzelerde gece ışıkları yanmayacak.

Belediye Başkanı Belit Onay, hedeflerinin büyük şehirlerin karşı karşıya olduğu “yaklaşan gaz kıtlığına” karşı şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi.

Oda ısıtmaları dahil kısıtlandı

Bu kurallar ısıtma için de geçerli olacak. Kamu binalarında nisan ayından eylül ayına kadar ısıtma yapılmayacak. Ve bu durum her sene tekrarlanacak. Oda sıcaklıkları yılın geriye kalan zamanlarında da 20 derece ile sınırlandırılacak.

Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi.

AB de, bu kış Rusya kaynaklı doğalgaza olan talebi %15 oranında düşürmeyi kabul etti.

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29/07/2022 10:03