Almanya'da büyükşehir belediye başkanlığında bir ilk yaşandı

Almanya'nın Rostock Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün düzenlenen ikinci tur belediye başkanı seçiminde, geçici sonuçlara göre, sadece Danimarka vatandaşlığına sahip bağımsız aday Claus Ruhe Madsen, oyların yüzde 57,1’ini alarak belediye başkanı oldu.

Bu sonuçla Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Madsen'in rakibi Sol Partinin adayı Steffen Bockhahn ise oyların yüzde 42,9'unu aldı.

Almanya'da 1992'den beri yaşayan 46 yaşındaki Madsen, seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenmişti. Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte 7 yıl boyunca Rostock Belediye Başkanlığını yürütecek Madsen, 3 hafta önce yapılan ilk tur belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 34,6’sını alarak birinci, rakibi Bockhahn ise 18,9 oyla ikinci olmuştu.

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ile ülkede ikamet edenler belediye başkanlığı için aday olabiliyor.