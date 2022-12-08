Almanya'da çevreciler, Münih Havalimanı'nda eylem yaptı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi.

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08/12/2022

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Almanya'da çevreciler, Münih Havalimanı'nda eylem yaptı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi.

"Son Kuşak" (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görülüyor.

Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü.

Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi.

Protestocuların, Berlin Havalimanına da girdiği ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendiği öğrenildi.

08/12/2022 12:39
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TAGS: Almanya, Münih Havalimanı, eylem
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