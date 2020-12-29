Almanya’da Covid-19 varyantının Kasım’dan beri olduğu açıklandı

Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafından corona virüsün yeni varyantının ortaya çıkmasının ardından Almanya’dan açıklama geldi. Hannover Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre Kasım ayında hayatını kaybeden bir hastada corona virüs varyantı B1.1.7'e rastlandığı açıklandı.

Die Welt’in Almanya Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Berlin Charite hastanesi tarafından da doğrulanan bilgiye göre, yaşlı bir hastadan alınan örneklerde yeni tip corona virüs varyantına rastlandığı açıklanırken hastane yetkililerinin diğer hastalardaki araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

20 ARALIK’TA TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Almanya Sağlık Bakanlığı, Baden-Wuerttemberg eyaleti Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış corona virüs tespit edildiğini duyurmuş, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etmişti.

Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı aktarılmış, Bakanlık, kadın hastanın evinde karantinaya alındığını ifade etmişti.

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29/12/2020 09:58