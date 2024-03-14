Almanya'da Deniz Undav ve Kroos sürprizi

Almanya, Fransa ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

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14/03/2024

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Almanya'da Deniz Undav ve Kroos sürprizi

Almanya, Fransa ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Almanya Milli Takımı, 23 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te Fransa ve 26 Mart Salı günü 22.45'te Hollanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav ilk kez milli takım daveti aldı. Toni Kroos ise uzun bir aradan sonra kadroda yer buldu.

14/03/2024 22:19
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