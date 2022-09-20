Almanya'da doğal gaz alarmı... Son 73 yılın en kötüsü
Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Almanya'daki son durumu analiz eden İngiliz medyası dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde fiyat artışlarının son 73 yılın en kötüsü olduğunun altı çizildi. Blooöberg ise Almanya'nın doğal gaz planını yazdı.
20/09/2022
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.
Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.
Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.
İngiliz The Telegraph gazetesi enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Almanya'yı mercek altına aldı.