Almanya'da doğal gaz alarmı... Son 73 yılın en kötüsü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Almanya'yı mercek altına aldı.

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20/09/2022 14:50