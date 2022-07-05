Almanya'da doğalgaz sıkıntısı: Sıcak suya sınırlama gelebilir

Savaş nedeniyle doğalgaz sıkıntısı yaşayan Almanya sıcak su kısıtlamalarına hazırlanıyor. Sıcak su tasarrufuna ilişkin ilk haber ise Saksonya eyaletinden geldi. Alınan önlemler yeterli gelmeyince bu kez sıcak su kullanımında kısıtlama yolunu seçtiler.

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle doğalgaz sıkıntısı yaşayan Almanya'da yeni önlemler hayata geçiriliyor.



TRT Haber'de yer alan habere göre, ilk uygulama Saksonya eyaletinden geldi. 600 dairenin bulunduğu bir apartmanda görevliler sıcak su kullanımında kısıtlamaya gitti.



Duyuruda apartmanda sıcak su kullanımının belirlenen saatlerde mümkün olabileceği belirtildi. Uygulamanın eylül ayına kadar süreceği aktarıldı.



SICAK SU SINIRLAMASI GELEBİLİR



Hamburg eyaletinde ise doğalgaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceği açıklandı.



Eyalet yönetimi, "Acil doğalgaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir" açıklaması yaptı.



Merkezi sistemlerde de oda sıcaklıklarında düşüş gündemde. Uygulama hayata geçerse oda sıcaklığı 18-19 dereceye sabitlenecek.

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05/07/2022 09:55