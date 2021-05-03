Almanya'da emekli askerlerin darbe planı ortaya çıktı!

Fransa'nın ardından Almanya'da da darbe tartışması patlak verdi. Binlerce emekli askerin başkent Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıkarıldı.

Almanya'da kimliği verilmeyen bir emekli askere ait "Alman halkını koruyacağımıza ant içtik. Halkımızın şimdi bize ihtiyacı var. Bu hükümeti devirmemiz gerekiyor" sözleri büyük şok yarattı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, emekli ve eski askerlerden oluşan 13 bin kişilik bir grup, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden bir araya geldi. Merkel hükümetinin koronavirüs salgını önlemlerine karşıt olan grup, başkent Berlin'de düzenlenen gösterilere sızıp, darbe yapmayı planladı.

Almanya'da binlerce emekli askerin darbe planı yaptığıyla ilgili tartışmalar patlak vermiş, ülke bu haberle sarsılmıştı. Alman basınında konuyla ilgili yer alan haberleri CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttük aktardı:

"Telegram adlı mesajlaşma uygulamasında üye sayısı bir anda binlere ulaşan bir grubun kurulmasıyla patlak veren darbe planı Almanya'da Berlin'de yayın yapan Der Tagesspiegel adlı gazetenin haberiyle patlak verdi.

Grupta ağırlıklı olarak emekli askerler ve savaş gazileri yer alıyor. Zaten grubun adı da 'Gaziler' grubu olarak açıklandı. Grupta yapılan yazışmalarda darbe planlandığı iddia edildi. Yapılan paylaşımlarda Merkel hükümetinin başarılı olmadığı, hükümetin uyguladığı politikaların yanlış olduğu ve bu hükümetin ivedilikle değişmesi ve hatta devrilmesi gerektiği vurgulandı. Paylaşımları yapanlar arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de yer aldığı belirtiliyor."

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Bu 13 bin kişinin arasındaki askerler rütbelerini, çalıştıkları yılları paylaşırken sivillere de grubu terk etmeleri konusunda uyarılar yapıyorlar. Paylaşımlarda Berlin'de büyük bir yürüyüş planlandığı görülürken "8 bin kişi bir araya gelebilirsek hem ses getirir hem de polisleri yanımıza çekebiliriz." ifadeleri yer alıyor.Polislerin Almanya'da artık hükümetin kuklası haline geldiğini iddia eden darbe planlayıcısı askerlerin 'Bu kömürü ateşin altından almalıyız' şeklinde açıklamaları ortaya çıkarıldı.

Grubun kurucuları arasında eski asker ve halen aktif siyaset yapmaya devam eden bir kişinin de kimliği açıklandı. Bu kişinin sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Freiher von Lützow olduğu öğrenildi. Lützow’un 1990’lı yıllarda Kosova’da görev yapan Alman birliklerinde asker olduğu biliniyor.

Hükümetten ya da yetkililerde ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yapılan tek açıklama ismini vermeyen bir ordu yetkilisinin 'Muvazzaf subayların böyle bir hareketin içinde yer almasına Alman ordusu tarafından müsaade edilmeyecektir' oldu.

Olayın basına yansımasıyla birlikte darbe planı yaptığı öne sürülen gruptan bir açıklama geldi ve emekli askerlerden oluşan grup darbe yapmak amacı taşımıyoruz diyerek suçlamaları reddetti.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde derinleştirilmesi bekleniyor."

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03/05/2021 18:07