Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Almanya'da Ekim'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık da yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Böylece Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı.

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28/10/2022

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Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan ön rapora göre, Almanya'da tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Yıllık enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 10 olarak gerçekleşmişti.

Ekim 2022'de enerji ve gıda fiyatları 2021'in aynı ayına göre sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 20,3 arttı, toplam mal fiyatları yüzde 17,8 arttı. Hizmet fiyatları yıllık bazda yüzde 4 artarken, kiralar yüzde 1.8 arttı.

Aylık bazda tüketici fiyatları Ekim 2022'de yüzde 0,9 arttı.

28/10/2022 15:33
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TAGS: Almanya
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