Almanya'da enflasyon rekor kırdı

Almanya'da enflasyon Ekim ayında Avrupa Birliği standartlarından ayrı yerel istatistiklere göre yıllık bazda yüzde 10,4 ve aylık bazda yüzde 0,9 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji maliyetlerinin sürekli arttığı Almanya'da, yıllık enflasyon rekor kırdı.

Alman Federal İstatistik Ofisi, ekim ayına ilişkin nihai rakamları paylaştı. Buna göre, ülkede ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 10 virgül 4'e yükseldi. Bu, 1951'den bu yana en yüksek seviye.

Yıllık bazda enerji fiyatlarının yüzde 43 arttığı vurgulandı.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artış ise yıllık bazda yüzde 20 virgül 3 oldu.

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11/11/2022 09:49