Almanya'da esrar üretmek ve 25 grama kadar bulundurmak yasallaştı

'Kenevir kulüplerinin'kurulmasına da izin veren yasanın kabulüyle Almanya da esrarı yasallaştıran ülkeler arasına katıldı.

Almanya'da Federal Meclis, bireylerin ve gönüllü kuruluşların sınırlı miktarda esrar yetiştirmesine ve bulundurmasına izin veren tartışmalı yasayı kabul etti.

Yasa 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Karaborsayı baltalamayı, kullanıcıları kirli esrardan korumayı ve organize suç çetelerinin gelir kaynaklarını kesmeyi hedefleyen hükümet adına konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach "İki hedefimiz var: karaborsayı çökertmek ve çocukların ve gençlerin daha iyi korunması." diyerek planın gerekçesini açıkladı.

Muhalefet partileri ise hükümeti uyuşturucu kullanımını teşvik etmekle suçladı. Ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat milletvekili Tino Sorge, "Daha fazla uyuşturucuyu yasallaştırarak gençler arasında uyuşturucu kullanımını kontrol altına alacağımızı ciddiyetle iddia ediyorsunuz. Bu hayatımda duyduğum en aptalca şey." diyerek hükümeti eleştirdi.

Tartışmalı oturumun ardından yapılan oylamada yasa teklifi 226'ya karşı 407 oyla kabul edildi.

Yeni yasa ne getiriyor?

Başbakan Olaf Scholz'un iktidardaki üç partili koalisyonu tarafından geçtiğimiz ağustos ayında kabul edilen yasa, 18 yaşı ve üzerindekilerin özel tüketim için üç bitkiye kadar kenevir yetiştirmeyi yasallaştırıyor. Daha önceki planlarda 20 gram olması tasarlanan esrar bulundurma hakkı yasada 25 gram olarak belirlendi.

Yasaya göre kamusal alanlarda 25 grama kadar esrar bulundurulmasına izin verilecek, bu rakam evler için 50 gramla sınırlı olacak.

Yasa kapsamında daha büyük ölçekli, ancak yine de ticari olmayan kenevir üretimine de belirli koşullar altında izin veriliyor. Buna göre kurulacak "kenevir kulüplerinde" yetiştiricilerin tamamının yetişkin olması gerekiyor ve üye sayısı en fazla 500 olarak belirlendi. Ayrıca bu kulüplerin ürettiği ürünleri sadece üyeleri tarafından tüketilebilecek.

Hükümet gençler arasında esrar kullanımının artmasından dolayı piyasadaki ürünün daha güçlü ve hileli hale geldiğini ve gençlere daha fazla zarar verme riski bulunduğunu savunuyor.

Son verilere göre Almanya'da esrar kullananların sayısının 4 buçuk milyon olduğu tahmin ediliyor.