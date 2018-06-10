HABER KIBRIS

Almanya'da feci kaza: 5 Türk ağır yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir kadın sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır yaralandı.

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10/06/2018

Almanya'da feci kaza: 5 Türk ağır yaralı
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının üzerine daldı.

Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. 

Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

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TAGS: almanya, kaza, haber, kıbrıs
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