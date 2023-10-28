Almanya'da fosil yakıtlara sübvansiyonun durdurulması için gösteri yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim değişikliğine dikkati çekmek ve fosil yakıtlara verilen sübvansiyonun durdurulması için gösteri düzenlendi.

"Son Nesil" (Letzte Generation) adlı çevreci grubun "Fosil yakıtlara sübvansiyonu durdurun" sloganıyla düzenlediği gösteriye katılan aktivistler, kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.

Polis, önce caddenin kapatılmasına izin vermedi ancak yüzlerce kişinin toplanmasının ardından, polis aracından gösterinin düzenlenebileceğine ilişkin anons yapıldı.

Hollanda'dan gelen çevreci bir grup ve çeşitli meslek odalarının desteklediği gösteride "İklimi korumak suç değildir", "Hayatı koruyun-şimdi", "Adalet için fosil yakıtlardan vazgeçin", "Bizleri öldürmeyi durdurun", "Bizim başka gezegenimiz yok" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Göstericilerden Eileen Blum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe çalıştığını belirterek "Bilim insanları ve sağlık sektöründe çalışanlarla buradayım. Çünkü iklim felaketi öldürüyor. Bilim, bunun görmezden gelinmeyecek bir sorun olduğu konusunda yıllardır bizi uyarıyor. Bizim işimiz hayat kurtarmak ve sağlığı korumak. Bu yüzden 'Son Nesil ile sokağa çıkıyoruz' demekten başka bir şeyi kendimizle bağdaştıramıyoruz." diye konuştu.