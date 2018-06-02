Almanya’da HALF IRONMAN günü

Ülkemizin en başarılı triatloncularını bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü’nün 2 sporcusu daha Avrupa’da mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta Lanzarote’de kariyerinin 12’nci IRONMAN zaferine imza atan Cem Dağdelen’in ardından yarın (3 Haziran Pazar) da Hüseyin Arhan ve Deniz Kalıbcıoğlu Almanya’da yeni bir HALF IRONMAN finişine ulaşmayı hedefleyecek.

Geçtiğimiz gün ülkemizden ayrılarak Almanya’ya giden Ares’in takım kaptanı ve antrenörlerinden Hüseyin Arhan ile Deniz Kalıbcıoğlu “IRONMAN 70.3 KRAICHGAU” şampiyonasında en hızlı zaman ile finişe ulaşmaya çalışacak. Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon yarışının en zorlu ikinci mesafesi olan Orta Mesafe Yarışmasında sporcular 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Almanya’da IRONMAN 70.3 KRAICHGAU yarışmasına yarın (3 Haziran Pazar) sabah start alacak Ares triatletleri Hüseyin Arhan ile Deniz Kalıbcıoğlu iyi derece elde edebilmeleri durumunda Eylül ayında Güney Afrika’da gerçekleşecek Half Ironman Dünya Şampiyonası’na slot almaya hak kazanacaklar.