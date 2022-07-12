Almanya’da Hellim ismini taşıyan sahte ürünlere el konuldu

Almanya yetkili birimlerinin gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Güney Kıbrıs’ta üretilen ve “Hellim/Hallumi” ismini taşıyan ancak “Menşei Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımayan peynir ürünlerini toplattığı ve bu durumu AB Komisyonu’nun ilgili birimine de bildirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Almanya’dan Hellimlere Bloke – Almanlar Hellim Konusunda Bizi Gammazladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs pazarında “Menşei Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımamasına rağmen “Hellim” ismini taşıyan birçok peynir çeşidinin serbestçe ticaretinin yapılabilmesi ve Rum makamlarının buna göz yummasına karşın Alman makamlarının aynı müsamahayı göstermediğini yazdı.

Gazete, Alman yetkili makamların, kendi ülkelerinin iç pazarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında MİK amblemi taşımayan ancak “Hellim” ismini taşıyan bazı peynir çeşitleri tespit ettiklerini, bu ürünlerin pazardan toplatılmasının yanı sıra AB Komisyonu’nun gıda güvenliğinden sorumlu birimine de bilgi verildiğini belirtti.

Toplatılan söz konusu peynir çeşitlerinin Güney Kıbrıs’taki tanınmış bir fabrika tarafından üretildiklerini vurgulayan gazete, Rum yetkililerin bu konuda ne gibi bir yanıt vereceklerinin ise merak konusu olduğunu aktardı.

-Üreticilere cuma gününe kadar süre

Gazete haberinin devamında ise, Hellim üretimi ve ithalatı sürecinde yer alan tüm taraflar ile Rum bakanlar ve ilgili kurumların dün geniş çaplı bir toplantıda bir araya geldiklerini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konu hakkındaki önerisinin ele alındığını yazdı.

Hellim üretim ve ihracat sürecinde yer alan taraflara, Anastasiadis’in önerisinin istişareye açık olmadığı mesajının verildiğini vurgulayan gazete, üretici ve ithalatçıların ise kesin yanıt vermek için cuma gününe kadar süre talep ettiklerini, bu talebin de kabul gördüğünü aktardı.

-Hellim üretiminde kullanılacak sütün elde edileceği hayvan cinsleri ve hayvanların beslenmesi konularında “çözüm bulundu”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği düzenlemeyle, MİK işaretini taşıyan hellimde kullanılacak sütlerin elde edileceği hayvanların cinslerine uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı, hayvanların beslenme şekillerine ilişkin kısıtlamaların ise gevşetildiğini aktardı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Resmi Gazetesi’nde dün yayınlanan düzenlemelere göre, hellim peyniri üretilirken kullanılacak sütün alınacağı küçükbaş hayvanların cinslerine ilişkin kısıtlama, Güney Kıbrıs’ta bir süredir bulunan ve üreyen hayvanların da yerli olarak sayılması çerçevesinde kaldırıldı.

Bir üründen doğrudan geliri olan bir grubun, ilgili yasada düzenleme yapılmasının isteyebileceğini belirten gazete, bu çerçevede hellim ve süt üretimi yapan birçok şirketin ortak dilekçe vererek, düzenleme yapılması talebinde bulunduğunu vurguladı.

Gazete, yapılan ikinci düzenlemenin ise, küçükbaş hayvanların en az yüzde 20 yerli üretim arpa ve yüzde 20 yerli üretim kepek yemiyle beslenmeleri kısıtlamasının kaldırılması olduğunu yazdı.

Haberde, bu düzenlemelerin, hellim üretiminde kullanılabilecek küçükbaş hayvan sütünün miktarının arttırılması ve hellimlerin MİK’e uygunluğunun denetlenebilmesinin kolaylaştırılmasını amaçladığı da vurgulandı.

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12/07/2022 12:17