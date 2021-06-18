Almanya’da her iki kişiden biri tek doz aşı oldu

Almanya, corona virüsü salgını ile mücadelesinde aşı kampanyasını sürdürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki aşılama kampanyasına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 27 Aralık tarihinden bu yana bir doz aşı olanların oranının yüzde 49.6 olduğu açıklandı. Ülkede iki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 23 milyon 916 bin 490'a ulaştı.

Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için ülkeye girişlerde kısıtlamalar getiren Alman hükümeti, aşısını tamamlamış Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin 25 Haziran’dan itibaren turist olarak veya iş seyahati için Almanya’ya giriş yapmasına imkan sağlanacak.

AB tarafından BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları kabul edilirken Çin aşısı Sinovac ve Rusya’da geliştirilen Sputnik V’nin EMA’daki incelemeleri devam ediyor.

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18/06/2021 18:29