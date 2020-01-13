Almanya'da iki ABD'li asker ölü bulundu

Spangdahlem askeri üssündeki yatakhanede cesetler bulundu, ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin Almanya'daki Spangdahlem askeri üssünde 2 havacı askerin ölü bulunduğu bildirildi.

Hava üssüne ait "Air Base Spangdahlem" adlı internet sitesinde yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 2 askerin cansız bedenlerinin 9 Ocak'ta yatakhanede bulunduğu belirtildi.

20 yaşlarında olan iki havacının ölüm nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Spangdahlem askeri üssünde yaklaşık 4 bin ABD askeri bulunuyor.

13/01/2020 17:32