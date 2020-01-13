Almanya'da iki ABD'li asker ölü bulundu

ads
13/01/2020

ads
Almanya'da iki ABD'li asker ölü bulundu

Spangdahlem askeri üssündeki yatakhanede cesetler bulundu, ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin Almanya'daki Spangdahlem askeri üssünde 2 havacı askerin ölü bulunduğu bildirildi.

Hava üssüne ait "Air Base Spangdahlem" adlı internet sitesinde yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 2 askerin cansız bedenlerinin 9 Ocak'ta yatakhanede bulunduğu belirtildi.

20 yaşlarında olan iki havacının ölüm nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Spangdahlem askeri üssünde yaklaşık 4 bin ABD askeri bulunuyor.

                                                                  

13/01/2020 17:32
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Almanya’da iki ABD’li asker ölü bulundu, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.