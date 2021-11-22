Almanya'da ikiz kutup ayıları dünyaya geldi

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan kutup ayısı 'Sizzel" ikiz doğurdu. İkizler Alman basınında ilgiyle karşılanırken hayvanat bahçesi de anne Sizzel ve yavrularının videosunu paylaştı.

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22/11/2021

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Almanya'da ikiz kutup ayıları dünyaya geldi

Almanya'nın Rostock hayvanat bahçesi, yakın zamanda kutup ayısı ikizlerinin doğumunu duyurdu ve yavrularıyla ilgilenen anne ayı Sizzel’in kısa bir videosunu yayınladı.

Alman medyası hayvanat bahçesinden alıntı yaparak Sizzel'in 14 Kasım'da doğan iki bebeğine bakmakta harika bir iş çıkardığını söyledi.

Rostock hayvanat bahçesi çalışanları Sizzel ve bebeklerinin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için gözlerini üzerlerinden ayırmıyor.

22/11/2021 22:11
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TAGS: Almanya, ikiz kutup ayıları
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