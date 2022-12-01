Almanya'da ilaç sıkıntısı sürüyor

Alman Fedaral İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü’nün yayımladığı listeye göre, ülkede 299 ilaca ulaşmakta sıkıntılar yaşanıyor. Enstitü, bu darboğazın nedenini, Çin, Hindistan gibi ülkelerden gelen teslimatların yetersizliğine bağlıyor.

Almanya, ilaç arzı kriziyle karşı karşıya.

Alman Fedaral İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü’nün yayımladığı listeye göre ülkede 299 ilaca erişimde problem yaşanıyor.

Buna gerekçe olarak da Doğu Asya ülkelerinden yapılan teslimatların yetersizliği gösteriliyor.

Pek çok ilaç şirketi yüksek maliyetler nedeniyle ilaç üretimlerini Çin, Hindistan gibi ülkelerine yaptırıyor.

Bu ülkelerden gelen ilaçların yetersiz kalması ve tedarik sürenin uzaması, ilaçlara erişimi güçleştiriyor.

Eczacılar, özellikle çocuk ilaçları, kalp damar ilaçları, insülin ve antibiyotiklerde sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Hastalar tedarik edemedikleri ilaçlar için uzun süre bekleyebiliyor ve bu bekleme süreleri yer yer 2 haftayı bulabiliyor.

Bu durum özellikle çocuk hastaların tedavi sürelerinin uzamasına neden oluyor.

Şirketler üretimden çekiliyor

Avrupa’da ateş düşürücü üretimi yapan iki ana şirketten biri de, yüksek maliyetler nedeniyle üretimden çekildiğini açıkladı.

Alman Eczacılar Birliği, yaşanan ilaç sıkıntısına çözüm olarak Avrupa’da ilaç üretimini artırıcı önlemler alınmasını, önemli ve erişiminde sorun yaşanan ilaçların da ihracının yasaklanmasını öneriyor.

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01/12/2022 09:22