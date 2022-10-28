Almanya'da Katar öncesi Neuer çıkmazı

Alman Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.

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28/10/2022

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Almanya'da Katar öncesi Neuer çıkmazı

Hansi Flick'in Almanya'sı için kaleci mevkisinde belirsizlik sürüyor. 

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer'in, Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alıp alamayacağı hakkında Bayern Münih teknik direktör Nagelsmann'dan açıklama geldi. 

Teknik direktör açıklamasında; "Durumu hala belirsiz, yeni bir bilgi yok. Tahmin yapmak istemiyorum. Günün sonunda Manuel dönmeye hazır hissettiğinde dönecektir." dedi. 

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih adına son 5 maçı kaçıran Neuer'in hafta sonu oynanacak Mainz maçını da kaçırması bekleniyor. 

28/10/2022 10:35
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TAGS: Almanya, Katar, Neuer,
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