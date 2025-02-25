Almanya'da Köln Futbol Kulübü taraftarlarının bıçaklı koreografisi tepki çekti

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25/02/2025

Almanya'da Köln Futbol Kulübü taraftarlarının bıçaklı koreografisi tepki çekti

Almanya'da Ren derbisi olarak bilinen ve 2. Bundesliga ekiplerinden Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan maçta, Kölnlü taraftarların hazırladığı bıçaklı koreografi bazı politikacıların yoğun eleştirisine neden oldu.

Ren derbisi olarak bilinen ve 23 Şubat Pazar günü FC Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada, ev sahibi taraftarların astığı dev pankartta, kravatında FC Köln logosu olan bir adamın "şans tanrıçası" şeklindeki Fortuna'nın boynuna büyük bir bıçak dayadığı görülürken, pankartta "Mutluluk tanrıların bir hediyesi değildir" mesajı yer aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sokaklarda her gün bıçaklı şiddetle mücadele ediyoruz ve stadyumlarda böyle bir görüntü provokasyon olarak kullanılıyor." dedi.

2015 yılındaki seçim çalışmaları sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de koreografiyi şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, taraftarları eleştirdi.

Köln Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise, taraftarların hazırladığı koreografi savunularak, bunun sadece iki takım arasındaki rekabeti temsil ettiği belirtildi.

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TAGS: Almanya’da Köln Futbol Kulübü taraftarlarının bıçaklı koreografisi tepki çekti
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