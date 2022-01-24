Almanya'da konferans salonuna silahlı saldırı: Yaralılar var
Saldırgan olay yerinde öldürüldü
24/01/2022
Almanya'da Heidelberg şehrinin Neuenheimer Feld bölgesinde bir konferans salonuna saldırı düzenlendi. Saldırganın konferans salonununda ateş ederek birden fazla kişiyi yaraladığı belirtildi.
Almanya'nın güneybatısında yer alan Heidelberg kentinde bir üniversitenin konferans salonunda silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın ölüm sebebi açıklanmadı.
Birden fazla yaralı olduğu biliniyor.