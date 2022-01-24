Almanya'da konferans salonuna silahlı saldırı: Yaralılar var

Saldırgan olay yerinde öldürüldü

ads ads ads ads
24/01/2022

ads
ads
ads
Almanya'da konferans salonuna silahlı saldırı: Yaralılar var

Almanya'da Heidelberg şehrinin  Neuenheimer Feld bölgesinde bir konferans salonuna saldırı düzenlendi. Saldırganın konferans salonununda ateş ederek birden fazla kişiyi yaraladığı belirtildi.

Almanya'nın güneybatısında yer alan Heidelberg kentinde bir üniversitenin konferans salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın ölüm sebebi açıklanmadı.

Birden fazla yaralı olduğu biliniyor.

24/01/2022 15:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: almanya, konferans
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.