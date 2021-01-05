Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı

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05/01/2021

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Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı

Almanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir günde 944 artarak 35 bin 518’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.

5 bin 678 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Tedbirler görüşülüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla devam eden toplantıda, 10 Ocak’a kadar geçerli olan COVID-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.

Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 16 Aralık'ta bir dizi tedbir alınmıştı.

05/01/2021 16:58
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TAGS: almanya, koronavirüs
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