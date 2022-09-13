Almanya'da 'maske' cinayetinde ömür boyu hapis cezası

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13/09/2022

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Almanya'da 'maske' cinayetinde ömür boyu hapis cezası

Almanya'da geçen yıl, kendisine koronavirüs maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021’de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.

Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine COVID-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi.

13/09/2022 13:33
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TAGS: Maske, Almanya, Koronavirüs
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