Almanya'da mesai saatlerinin azaltıldığı, maaşların ise aynı kaldığı yeni bir iş modeli denenecek

Almanya'da büyük ölçekli firmalar “dört günlük hafta konsepti” adı altında yeni bir iş modelini denemeye hazırlanıyor.

Çalışma saatlerinin azaltıldığı ancak maaş ve hedeflenen performansın aynı kalmasının planlandığı çalışma projesi için, şirketler hali hazırda başvuru yapmaya başladı.

Berlin merkezli yönetim danışmanlığı şirketi Intraprenör tarafından başlatılan projeye en az 50 şirketin katılması bekleniyor.

Söz konusu iş modeli denemesi kapsamında katılımcı şirketler, yüzde 100 performans, zamanın yüzde 80'inde, yüzde 100 ücret modeline göre en az altı ay boyunca dört günlük haftayı deneyecekler.

Intraprenör'e göre şirketler proje süresince uzmanlardan faydalanabilecek, yeni yöntemler öğrenebilecek ve diğer katılımcı işverenlerle fikir alışverişinde bulunabilecek.

Bu yılın sonundan önce başlaması planlanan altı aylık projenin bilimsel değerlendirme görevi ise Münster Üniversitesi'nde.

Pilot proje çalışma saatlerinin azaltıldığı ancak maaş ve hedeflenen performansın aynı kalacağı dört günlük bir haftaya dayanıyor.

Bu model aynı zamanda Alman sendikası IG Metall'in şu anda demir çelik endüstrisi için talep ettiği model.

Sendikalara yakın Hans Böckler Vakfı tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırmada, dört günlük haftanın işçiler arasında popüler bir fikir olduğu görüldü.

Vakfın anketine katılanların yüzde 73'ü dört günlük bir hafta ve buna bağlı olarak daha kısa çalışma saatlerine sıcak baktıklarını belirtti.

Yaklaşık yüzde sekizi de daha az ücretle bunu isterken, yüzde 17'si dört günlük haftayı tamamen reddetti.