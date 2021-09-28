Almanya'da milletvekili maaşları düşüyor

Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'da bir sandalyeye sahip olmak, yüksek bir kamu görevi olarak kabul ediliyor ve dört yıllık yasama dönemi ile sınırlandırılıyor.

Ülkede milletvekilliği bir 'iş' tanımına girmiyor.

Federal Anayasa Mahkemesi, milletvekillerinin vekil olarak görev yaptıkları süre boyunca başka (yan) işlere devam edebileceklerine, ancak buna 'çok zaman ayırmamaları' gerektiğine hükmetmişti.

Alman hukuku ise Federal Meclis'teki görevin 'asıl iş' olması gerektiğini belirtiyor.

Serbest meslek sahibi avukatlar, iş veya vergi danışmanları olan milletvekillerinin yan iş olarak çalışmalarını devam etmeleri elbette çok daha kolay.

Ancak bazı meslekler için bu neredeyse imkansız.

Dolayısıyla Bundestag vekillerine ikinci bir işe 'ihtiyaç duymamaları' için devlet tarafından maaş ödeniyor.

Ancak birçoğu hala ek gelir elde etmenin yollarını arıyor ve buluyor.

Alman devlet kanalı DW'ye göre yeni dönemde ise bu artık önemli ölçüde kısıtlanıyor.

Alman Anayasası'nın 48. Maddesi, milletvekillerinin bağımsızlıklarını korumak için uygun maaş alma hakkına sahip olmalarını şart koşuyor.

Bu, parlamenterlere başka bir gelire ihtiyaç duymamalarını sağlayacak kadar ödeme yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Federal bir yüksek mahkemede ortalama bir hakimin maaşı, milletvekilleri için referans kabul ediliyor.

Vekil maaşları

Bu arada Avrupa'nın ekonomik anlamda 'lokomotifi' olarak görülen Almanya'da milletvekili maaşları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl da arttırılmadı.

Hatta geçen yıl 60 euro civarında düşüş yaşanmıştı.

Her yıl 1 Temmuz'da güncellenen Alman milletvekili maaşları şu anda 2020 yılına göre biraz daha az olmak üzere aylık 10 bin 12 euro 89 sent olarak belirlenmiş durumda. Bu gelir vergiye tabi tutuluyor.

Federal Meclis'te 709 milletvekili bulunuyor.

Ayrıca, milletvekillerinin ofis malzemeleri için yılda 12 bin euroya kadar harcayabilmesine imkan veriliyor. Buna seçim bölgelerinde alacakları dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları dahil.

Milletvekillerinin ek gelirlerini içeren çok sayıda skandal, 2021'de yasal gerekliliklerin gözden geçirilmesine yol açtı.

Buna koronavirüs pandemisi nedeniyle maske satılmasına yönelik yapılan lobi faaliyetleri dahil.

Bundan böyle, milletvekilleri artık ek gelirlerinin aylık bin eurodan veya yılda 3 bin eurodan fazla olması durumunda her kuruşunu beyan etmek zorunda.

Herhangi bir şirketteki hisseleri yüzde 5'in üzerindeyse bunun da belgelendirilmesi gerekiyor.

Milletvekillerinin değeri 200 euronun üzerinde olan herhangi bir hediyeyi tutma hakkı bulunmuyor.

Alınan hediyenin ya Federal Meclis Başkanlığına teslim edilmesi ya da hazineye o miktara eşdeğer bir ödeme yapılması gerekiyor.

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28/09/2021 11:50