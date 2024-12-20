Almanya'da Noel pazarına saldırı

Alman menşeli haber ajansı DPA'nın (Deutsche Presse-Agentur) aktardığı son gelişmeye göre, Cuma günü ülkenin doğusundaki Magdeburg kentinde bir kişi, Noel pazarındaki bir grup insanın üzerine araba sürdü.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki ismi saklı tutulan yetkililere dayandırılan haberde, araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Magdeburg'daki ilk yardım ekipleri, olayda 60 ila 80 kişinin yaralanmış olabileceğini aktardı.

Olay yerine doğru yola çıkan Saksonya-Anhalt Eyalet Valisi Reiner Haseloff, ulusal basın kuruluşlarına aracından yaptığı açıklamada, "Noel'den önceki hafta... Bu korkunç bir olay," dedi.

Eyalet Sözücüsü Matthias Schuppe, "olayın bir saldırı olabileceğinden" şüphelendiğini kaydetti.

Merkur Spiel-Arena'da tezahürat yapılmadı

Saldırının olduğu saatlerde kentin futbol ekibi FC Magdeburg, 54.600 kişi kapasiteli Merkur Spiel-Arena'da, Fortuna Düsseldorf'un konuğuydu.

Haberlerin duyulmasından sonra her iki takım taraftarının tezahürat yapmayı bıraktığı, bazılarının tribünleri terk ettiği görüldü.

Maç sonu basın mensuplarının karşısına çıkan Fortuna Düsseldorf ekibinin forveti Andre Hoffmann, "Pek fazla bilgim yok ama futboldan daha önemli şeyler olduğu açık. Herkes adına taziyelerimi iletmek istiyorum," diye konuştu.

Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık 240.000 kişilik bir nüfusa sahip.

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu yılki Noel pazarları için somut bir tehdit belirtisi bulunmadığını, fakat dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.