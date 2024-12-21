Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir cipin Noel pazarına dalmasıyla 5 kişi öldü. Bild gazetesi 41 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda iki Türk vatandaşının da yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Saldırganın, 20 yıldır Almanya'da yaşayan Suudi psikiyatri uzmanı Taleb Abdul Jawad olduğu açıklandı. Başbakan Scholz, "Saldırıya tüm hukuk gücümüzle karşılık vereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "menfur saldırıyı" şiddetle kınadığını söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Feaser, "Şüphelinin İslam düşmanı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir cipin festival kalabalığının arasına dalması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Cuma akşamı şehrin merkezinde meydana gelen olayda 86 kişi ağır yaralı olarak hastanede tedavi görürken, 78 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Alman Bild gazetesi, yaralıların 41'inin durumunun ağır olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakanlığı, yaralılar arasında iki Türk vatandaşının da bulunduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Polis, saldırının gerçekleştiği yerde 50 yaşında Suudi bir doktoru tutukladı.

İçişleri Bakanı Nancy Feaser, "Şüphelinin İslam düşmanı olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olay yerine giderek açıklamalarda bulundu.

SALDIRGAN PSİKİYATRİ UZMANI

Saldırının nedeni henüz belirsiz.

Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, krallığın Alman yetkilileri, kişisel X hesabında aşırılık yanlısı görüşler paylaşan saldırgan hakkında uyardığını söyledi.

Kaynak, şüpheliyi Taleb Abdul Jawad olarak tanımladı.

Bazı Alman basın organları ise zanlının geçmişte sosyal medya paylaşımlarında İslam'ı eleştiren görüşler dile getirdiğine ve hatta Almanya'nın İslamlaşmasının “tehlikeleri” konusunda uyarılarda bulunduğuna dikkat çekti.