Almanya'da öğrencilere başörtüsü yasağı talebi

Almanya'da İslam karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı AfD partisi, Saksonya eyaletinde öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmesi için yasa tasarısı hazırladı.

Aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD) partisi, Almanya'nın Saksonya eyaletinde okul ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını talep etti.

Salı günü konuyla ilgili bir yasa tasarısı sunan siyasetçi Doreen Schwietzer, yabancıların ülkeye uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

AfD'li siyasetçi, öğrencilerin derslerde şapka veya buna benzer farklı başlıkları takmamasının nezaket kuralı olduğunu belirtti.

"Ülkemize gelenler bu kurala uymak zorunda", diyen Alman siyasetçi, bu kurala rağmen öğrencilerin başörtüsü takmasının "entegrasyona karşı çıkmak" anlamına geleceğini söyledi.

İslam karşıtı ve yabancı düşmanı çıkışları ile bilinen AfD'nin Almanya Federal Meclisi'nde grubu bulunuyor. Popülist parti son olarak Ekim ayında Aşağı Saksonya eyaletinde gerçekleştirilen yerel seçimlerinde yüzde 11 oranında oy alarak seçimin en büyük kazanananlarından biri olarak gösterilmişti.

Haber: TRT/Emre Bölükbaşı

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 10:50