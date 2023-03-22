Almanya'da ''Reichsbürger'' üyelerine baskında 1 polis yaralandı

Almanya'nın 7 eyaletinde aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) grubu üyelerine yönelik baskınların birinde çıkan çatışmada bir özel harekat polisi yaralandı.

Federal Savcılığın talimatıyla Reutlingen'de bir şüphelinin dairesinde arama yapmak isteyen Baden-Württemberg özel görev gücünden bir memur, şüpheli tarafından açılan ateşle hafif yaralandı.

Karlsruhe Başsavcılığı davayı cinayete teşebbüs olarak değerlendirerek soruşturmayı devraldı.

Olayın yaşandığı dairenin yer aldığı site polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede yaşayanlar için bir tehlikenin söz konusu olmadığı açıklandı.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğunu savunuyor.

Aralık 2022'de darbe yapmak için hazırlık yaptıkları gerekçesiyle yapılan baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, tutuklu olarak terör örgütü üyeliğinden yargılanacakları günü bekliyor.

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22/03/2023 14:41