Almanya'da şaşkına çeviren kaza…

Almanya'da otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoban araç trafiğine kapatıldı. Alman medyası bu sıra dışı kazanın maliyetinin 60 bin euro (930 bin TL) olduğunu duyurdu.

Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.

Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

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05/12/2021 15:58